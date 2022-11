Protesto contra reintegração de posse em Santo André é marcado por tumulto

Renan Soares

Especial para o Diário



17/11/2022 | 11:22



Um protesto contra a reintegração de posse de uma área situada na Avenida Valentim Magalhães, comunidade da Kibon, Santo André, foi marcado por tumulto. A ação popular teve início por volta das 4h desta quinta-feira. PMs (Policiais Militares) dialogaram com representantes dos moradores. Antes, houve confusão, com queima de pneus e ônibus nas vias. Foi preciso o apoio dos bombeiros.

De acordo com informações do processo apuradas pelo Diário, o terreno é privado e pertence à empresa Sanei Santi, do setor de empreendimentos imobiliários, que realizou o pedido de reintegração da área ocupada. Após a quebra das barricadas com pneus feito pelos policiais, os moradores se posicionaram no acesso ao terreno, para impedir a passagem dos agentes de segurança e discutir possibilidades de desocupação, principalmente das crianças.

Após diálogo com os policiais, a população começou a retirar itens de valor da comunidade.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Santo André informa que trata-se de uma área particular e que por sua vez o proprietário, assim que soube da invasão, entrou imediatamente com processo de reintegração de posse, sendo julgado procedente. Por ser uma área particular, a Prefeitura não possui nenhum poder de ação no caso.

Dois ônibus municipais foram incendiados no protesto, um de Santo André e outro de Mauá. Em Santo André, o veículo chegou ao ponto final às 4h03.

Em breve mais informações.