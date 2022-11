Cinco novelas sobre futebol para entrar no clima de Copa do Mundo

17/11/2022 | 11:19



Futebol e novela são algumas das coisas que o Brasil sabe fazer de melhor. Era de se esperar que, ao longo das décadas, os dois se juntassem em diversas ocasiões nas telas de TV. Aproveitando o embalo da Copa do Mundo de 2022, que acontece no Catar a partir do próximo domingo, 20 de novembro, relembre alguns folhetins que trouxeram o esporte favorito dos brasileiros com destaque em sua trama.

Algumas, como Vereda Tropical, Avenida Brasil e Quanto Mais Vida, Melhor!, inclusive, estão disponíveis para assistir no serviço de streaming da Globo, o Globoplay.

Vereda Tropical (1984)

O ator Mário Gomes viveu um dos principais personagens da novela de Carlos Lombardi, Luca, jogador de futebol que fugiu de casa para seguir a carreira, contra a vontade do pai. Vagava por times paulistas de divisões menores, à espera de chance em uma grande equipe, apesar de se envolver em muitas brigas e sofrer uma lesão importante.

Conhecido por todos na Vila dos Prazeres, onde vivia, era namoradeiro, mas se envolvia com a protagonista Silvana (Lucélia Santos). O amor dos dois acaba estremecido quando Luca conhece Verônica (Maria Zilda), de quem virava noivo. Ao fim da novela, porém, ele a abandona no altar e reata com a personagem de Lucélia, enquanto a ex acabava num convento.

Luca também alcançava o sucesso sendo contratado pelo Corinthians e marcava um gol logo na estreia, um jogo contra o Vasco da Gama no Morumbi. A Globo foi ao estádio gravar cenas em um jogo de verdade, mas o árbitro da partida não foi avisado. Quando Serginho Chulapa marcou um gol, Mário Gomes correu para abraçá-lo diante das câmeras, mas acabou expulso pelo juiz.

Em entrevista ao Uol décadas depois, José Assis de Aragão, que apitou a partida, explicou: "Só depois que eu soube que estava tudo combinado com a Globo, mas na hora eu não reconheci o Mário Gomes. Para mim, era um elemento estranho dentro de campo, então expulsei".

Suave Veneno (1999)

Hoje consolidado como um dos principais apresentadores de TV do Brasil, Rodrigo Faro atuou em diversas novelas no início da carreira. Na trama das 8 de Aguinaldo Silva, viveu Renildo Soares, um filho de porteiro que sonhava em se tornar um grande jogador de futebol, e era contratado pelo Flamengo. No decorrer da trama, porém, descobria um problema degenerativo de saúde que poderia mudar seus planos. Também se envolvia com Marina, jovem interesseira interpretada por Deborah Secco.

Suave Veneno chegou a ter cenas gravadas no próprio estádio do Maracanã, em 8 de agosto de 1999, antes de um jogo do Flamengo (derrota por 1 x 0 diante do Paraná), para aproveitar torcedores de verdade nas cenas. Na história, Renildo marcava um gol decisivo em confronto contra o River Plate, enquanto a namorada vibrava na arquibancada: "A gente vai ficar rico!".

Avenida Brasil (2012)

Considerada uma das grandes novelas da história recente e marcada por cenas icônicas de maldade entre Carminha (Adriana Esteves) e Rita (Débora Falabella), a obra das 9 de João Emanuel Carneiro tinha um núcleo focado no Divino Futebol Clube, time de futebol fictício que ficava no subúrbio no Rio de Janeiro.

O clube era presidido por Diógenes (Otávio Augusto) e tinha como ídolo maior Tufão (Murilo Benício), ex-atleta revelado pelo clube, mas que tinha despontado e feito fortuna no Flamengo.

A ideia da produção era gravar cenas do jogador no Maracanã, mas o estádio estava em reforma para ser usado na Copa das Confederações de 2013 e na Copa do Mundo de 2014. A saída foi rodar no Parque do Sabiá, em Uberlândia, simulando o Maracanã dos anos 1990 com efeitos visuais e 2 mil figurantes em cerca de sete dias de gravação. Na edição final, até o locutor Cleber Machado fez uma ponta, narrando o lance.

Entre os jogadores da equipe, estavam Jorginho (Cauã Reymond), filho adotivo de Tufão, que buscava seguir os passos do pai, Leandro (Thiago Martins) e Roni (Daniel Rocha). Havia ainda o personagem Adauto (Juliano Cazarré), traumatizado por uma perda de pênalti em jogo importante, e o técnico Branco (Murilo Elbas).

Com o sucesso da novela, a Globo chegou a lançar camisas esportivas oficiais do Divino. À época o material foi produzido pela Lupo, que divulgou um volume de vendas maior que a de clubes de verdade, como a Portuguesa, que jogava a elite do Brasileirão na ocasião, por exemplo.

Irmãos Coragem (1970/1.ª versão|1995/2.ª versão)

A novela original surgiu num momento em que o futebol estava em alta no Brasil: a estreia, em 8 de junho, foi ao ar no dia seguinte à vitória do Brasil sobre a Inglaterra na Copa do Mundo de 1970, no México. Semanas depois, a seleção conquistaria o Tri com Pelé, Gérson, Jairzinho, Carlos Alberto Torres e companhia.

Na trama de Janete Clair, três irmãos protagonistas: João (Tarcísio Meira), Jerônimo (Cláudio Cavalcanti) e Duda (Cláudio Marzo), sendo que este último era um atleta do Flamengo, casado com Ritinha (Regina Duarte). A trama esportiva ajudou a conquistar um aumento por parte do público masculino à época.

No remake feito nos anos 1990, o personagem ficou a cargo de Marcos Winter. Desta vez, além de jogar pelo rubro-negro carioca, também era contratado pelo Corinthians, dividindo a cena com atletas como Marcelinho Carioca, Viola e Zé Elias. Algumas cenas foram gravadas no Pacaembu. Antes do jogo entre Corinthians e Portuguesa em 5 de março de 1995, logo depois de a Gaviões da Fiel ter sido eleita a campeã do carnaval daquele ano, a Globo aproveitou o clima de festa para filmar.

Cláudio Marzo, o Duda original, também participou do remake, mas desta vez como o vilão Pedro Barros.

Quanto Mais Vida, Melhor! (2022)

Entre os protagonistas que morriam e ganhavam uma nova chance no início da novela estava Neném (Wladimir Brichta), jogador que havia sido ídolo no Flamengo e convocado pela seleção brasileira, mas estava em decadência. Uma sondagem da Ponte Preta, interessada em seu passe, fez com que precisasse viajar correndo. O tempo fica ruim e voos acabam sendo cancelados, mas, ao lado de três pessoas que acaba de conhecer, tenta convencer um piloto a arriscar a decolagem. Flamenguista, ele só topa ao reconhecer o ídolo.

Apesar de ter cenas gravadas no Maracanã, o principal estádio que aparecia na trama era o Giulite Coutinho, do América, clube pelo qual o personagem retomava os rumos da carreira. Nas cenas com mais habilidade, eram mostradas apenas as pernas do jogador, feitas pelo dublê Marco Vasques, atleta profissional.