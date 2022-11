Marilyn Manson diz que sua carreira está no lixo após acusações de abuso sexual e assédio

17/11/2022 | 11:11



Aos 53 anos de idade, o músico Marilyn Manson afirmou que a sua carreira está no lixo após as diversas acusações de abuso sexual e assédio. As informações são do site TMZ, que teve acesso aos documentos apresentados pelos advogados do artista às autoridades dos Estados Unidos.

De acordo com o veículo, Manson afirma que a sua carreira está no lixo e que está recebendo ameaças de morte. O artista ainda revelou que as acusações contra ele o tornaram ansioso, distraído, deprimido, preocupado, agitado e insone. Ele também reclamou de ter sido largado pela sua gravadora e por sua agência, além de ter sido excluído de eventos sociais e profissionais hollywoodianos.

Em outro trecho, ele alegou que a sua falsa caracterização como um estuprador, abusado e proprietário de pornografia infantil o levaram a perder trabalhos como ator. Diante das acusações, ele segue sem atualizar as suas redes sociais desde o último mês de março.

Vale pontuar que a atriz Evan Rachel Wood foi uma das acusadoras de Manson:

O nome do meu abusador é Brian Warner, também conhecido como Marilyn Manson, escreveu a artista em sua conta do Instagram.

Após Wood, pelo menos mais 14 mulheres apareceram para acusar o músico de crimes sexuais, que insiste em sua inocência.