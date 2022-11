Após passar feriado em casa, esposa de Juliano Cazarré retorna ao hospital para ficar com a filha caçula

17/11/2022 | 11:11



Após passar o feriado prolongado em casa, a esposa de Juliano Cazarré retornou ao hospital para ficar com a filha caçula na última quarta-feira, dia 16. Como você viu, a pequena, que nasceu com um problema raro no coração - a anomalia de Ebstein - está internada em São Paulo, onde tem passado por cirurgias desde então. Nas redes sociais, Letícia exibiu um registro do marido sentado e escreveu:

Hora de me despedir de novo.

Antes de sair de casa, a mamãe ainda exibiu um vídeo no quarto brincando com os filhos e escreveu:

Últimas horinhas reunidos antes de nos separarmos mais uma vez, sem saber quanto tempo vai levar até o reencontro.

Ao chegar no hospital, ela mostrou uma imagem de Maria Guilhermina e declarou:

Aeroporto direto para o meu tesouro.