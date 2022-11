Separado de Maíra Cardi, Arthur Aguiar comenta: - Eu gostaria de estar casado

17/11/2022 | 11:11



Recém-separado de Maíra Cardi, Arthur Aguiar revelou que gostaria de estar casado durante participação no PodCats, apresentado por Camila Loures e Lucas Guimarães. Direto na hora de fazer os questionamentos, o ex-marido de Carlinhos Maia perguntou ao campeão do BBB22:

- A gente sabe que você é uma pessoa que já esteve solteiro e também já esteve casado, eu queria saber: o que mais te deixa feliz? ser solteiro, ou casado?

Ao que o ator respondeu:

- Depende do momento de vida, eu acho que hoje, se eu pudesse escolher, eu gostaria de estar casado.

Em outro momento do bate-papo, Arthur comentou a importância de sua rivalidade com Jade Picon dentro do reality da TV Globo.

- Foi fundamental [a participação], porque ela polarizou o jogo. Quando eu saí tive essa certeza, que ela impulsionou muito meu jogo. Se não tivesse ela, não teria essa parada da torcida. Prior e Manu foi muito grande! Foi a maior votação da história, mas dentro das proporções, era tipo isso. Quando ela assumiu essa posição, eu fiquei do outro lado e a galera tomou partido. Eu vendo o vídeo depois das pessoas comemorando tanto da eliminação dela, quanto da volta do paredão falso, foi surreal.