Enem 2022: Cinco matérias que caem na prova de Matemática

17/11/2022 | 11:02



O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começou em 13 de novembro e retorna no próximo domingo, 20, para o seu segundo dia. Neste fim de semana, os estudantes realizarão as provas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias, com questões de múltipla escolha envolvendo diferentes assuntos das disciplinas.

A prova de matemática costuma englobar uma gama de diversos assuntos envolvendo exatas e pode ter questões imprevisíveis, com proposições que envolvam temas da atualidade. Por conta disso, é importante o aluno estar preparado não somente nos cálculos, como também sobre o que acontece no mundo. Confira dicas para se dar bem nessa disciplina.

O que estudar para a prova de matemática do Enem?

Não espere problemas aleatórios, mas sim alguns que envolvam questões que estiveram em pauta em 2022, como alta de preços e inflação em decorrência da Guerra da Ucrânia. Alexandre Borges, coordenador de Matemática do Curso e Colégio Etapa, acredita que isso se manterá em 2022.

Por envolver cálculos que demandam tempo, é muito importante que o aluno não tente resolver imediatamente questões difíceis. "Creio que a melhor estratégia seja tentar fazer na ordem em que eles aparecem, mas caso uma se mostre mais complexa, aí sim o candidato pode marcá-la para mais tarde", disse o professor. Algumas das perguntas são imediatas, do tipo "ler e rapidamente concluir a resposta correta", segundo Borges. Por isso, resolvê-las de cara garante agilidade.

Estudar matemática de forma eficiente requer fazer exercícios. Por mais que o estudante saiba, na teoria, como resolvê-los, o que é avaliado é a capacidade de solucionar os propostos na prova, que podem ter nuances particulares. Para quem está começando ou retornando, Borges recomenda começar por temas intuitivos, de maior facilidade de entendimento, como porcentagem, razão/proporção e estatística, já que se aproximam do cotidiano.

Esses assuntos são, inclusive, "favoritos" na prova do Enem, juntando-se a probabilidades, análise combinatória, geometria plana/espacial e funções, apostas do professor para 2022. "Existe um tipo de exercício que costuma aparecer com frequência, no qual o candidato deverá efetuar várias contas para chegar à alternativa correta, independentemente do assunto", comenta. Ou seja, prepare-se para uma prova longa, cansativa e se organize nos cálculos.

Temas prováveis de questões

- Proporção

- Estatística

- Análise combinatória

- Geometria plana/espacial

- Funções