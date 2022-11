Santo André começa obra de R$ 2,4 milhões em unidade de saúde

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



16/11/2022 | 19:45



A Prefeitura de Santo André deu início ontem às obras de reestruturação da US (Unidade de Saúde) São Jorge, localizada no bairro de mesmo nome. O investimento destinado para a reforma é de R$ 2,4 milhões, sendo que 80% (R$2 milhões) são oriundos do governo estadual, enquanto 20% (R$ 400 mil) são de contrapartida do município.

O espaço receberá melhorias de infraestrutura, nas partes elétrica e hidráulica, além de modernização do local e informatização dos processos, como de fichas cadastrais, por exemplo. A iniciativa marca o retorno do programa Qualisaúde, que ficou paralisado por quase dois anos devido à pandemia da Covid-19. Desde 2017, o programa já modernizou 36 equipamentos de saúde da cidade.

A reforma iniciada ontem terá duração de seis meses e, durante o processo, os pacientes serão encaminhados para atendimento médico no CEU Jardim Marek e nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Jardim Carla e Centreville.

Durante vistoria ao local, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), assinou a ordem de serviço para liberação das obras e destacou o retorno do programa Qualisaúde após o pico da crise sanitária do coronavírus.

“A pandemia atrapalhou muito esse processo de modernização dos equipamentos de saúde, foram dois anos cuidando de apenas uma doença, mas hoje é um dia muito especial porque marca uma retomada. Ainda temos dois anos pela frente para atingirmos 100% dos equipamentos de saúde reformados dentro do padrão do Qualisaúde”, destacou o prefeito.

A expectativa é também iniciar ainda neste ano as obras de modernização no Centro de Saúde Escola Capuava, US Parque João Ramalho, UBS Jardim Olinda e Jardim Carla.

Na vistoria realizada ontem, acompanharam o chefe do Executivo o vice-prefeito Luiz Zacarias (PL), o presidente da Câmara de Santo André, Pedrinho Botaro (PSDB), os secretários municipais José Police Neto, da Saúde, e Victor Mazetti, da Secretaria de Manutenção e Obras.

Na ocasião, Paulo Serra explicou que, com as obras de manutenção, a capacidade do local poderá ser ampliada. Atualmente a US Cidade São Jorge atende, em média, 420 pessoas por dia. “A modernização passa pela informatização dos processos, que garante mais agilidade e aumenta a capacidade de atendimento. As unidades nas quais já fizemos a modernização conseguiram fluxo mais rápido. Aqui era um prédio muito antigo, toda a parte hidráulica, elétrica, tudo será trocado completamente”, disse o prefeito andreense.

REFORMA NO CHM

Paulo Serra anunciou que a Prefeitura pretende concluir as obras para melhorias e modernização do CHM (Centro Hospitalar Municipal) até o início do próximo ano. As intervenções incluem a primeira ampla reforma da fachada, troca de elevadores e instalações de lanchonetes em áreas localizadas ao lado da entrada principal do equipamento de saúde.