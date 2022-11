Justiça manda peritos avaliarem sanidade de mãe que matou filho

Heitor Mazzoco

Do Diário do Grande ABC



16/11/2022 | 19:29



A juíza da Vara do Júri de Santo André, Milena Dias, deu prazo de 30 dias para peritos avaliarem a sanidade mental de Maria Lucy Silva dos Santos, que matou o filho Thaliso Luis Juvino da Silva, de 2 anos, no dia 27 de outubro deste ano por asfixia. À época, policiais militares atestaram que a mulher apresentava fala sem sentido e parentes disseram que ela tomava remédios controlados. Ao Diário, o marido de Maria afirmou que a mulher apresentava sinais de insanidade. “Sempre tentei ajudar. Tentei internar ela, mas ela disse que não era para internar”, disse Carlos Juvino da Silva, de 41 anos, no dia do crime.

A juíza Milena Dias se baseou no artigo 149 do CPP (Código de Processo Penal). “Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal”, diz o artigo.

Médicos deverão responder 13 perguntas formuladas pela Justiça. Caso seja constatada que Maria não sabia de sua ação, ela pode ser declarada inimputável, ou seja, que não pode ser penalizada criminalmente pelos atos praticados. A Justiça pode transferi-la para estabelecimento destinado ao tratamento dos problemas de saúde.

HOMICÍDIO



Se os peritos atestarem a sanidade de Maria, ela responderá na Justiça por homicídio triplamente qualificado. No mesmo dia em que despachou solicitando perícia médica, a juíza Milena Dias tornou Maria ré pelo crime. A pena varia de 12 anos a 30 anos no regime inicial fechado. Há ainda agravante pelo fato de o crime ter ocorrido em casa “com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade”, como consta na alínea “f” do artigo 61 do CP (Código Penal).

Natural de Moju (PA), Maria Lucy, de 43 anos, matou o filho de dois anos, segundo a Polícia Militar, e manteve o corpo da criança por algumas horas em casa no dia 27 de outubro, no jardim Santo André, em Santo André.

O corpo da criança foi retirado da casa por volta das 19h. Ao menos 40 minutos depois a mãe foi levada para o 6º DP (Distrito Policial). Um capitão do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) afirmou no dia do crime que a mulher assumiu ter asfixiado a criança.