Boninho nega boatos de participantes no próximo BBB

16/11/2022 | 19:10



Hablou! O diretor de televisão da TV Globo Boninho não segurou a língua ao se deparar com uma notícia falsa envolvendo seu reality xodó: O Big Brother Brasil. Nesta quarta-feira, dia 16, a mente por trás do BBB se pronunciou em suas redes sociais com uma captura de tela de uma notícia que afirmava que o sertanejo Fernando Zor, dupla de Sorocaba e ex-namorado de Maiara, estaria confinado para entrar no programa.

Com ironia, ele desmentiu as afirmações:

Eu tinha prometido não desmentir mais nada, mas como adoro a dupla e o início do ano está aí, não quero atrapalhar a contratação de shows. Então, é fake...fale! Mas quem sabe eles não cantam em uma festa para gente.

Nos comentários, o perfil da dupla interagiu com o chefão da Globo:

Vamos adorar cantar em uma festa para vocês!