Roberta Miranda faz apelo após ter sua guitarra de estimação furtada

16/11/2022 | 18:10



Que situação! Roberta Miranda apareceu em suas redes sociais para fazer um apelo, na última terça-feira, dia 15. A sertaneja contou que infelizmente teve sua guitarra de estimação roubada, durante um show realizado no mês passado.

Segundo o repórter Jean Telles, a sertaneja fez o apelo durante o programa Fofocalizando do SBT, e chegou a oferecer uma recompensa para conseguir

- Eu fiz um show no dia 11 de outubro no Espaço Campão Natural em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Para minha surpresa, depois de 20 dias, uma pessoa da minha produção que é um prestador de serviços, veio falar que a guitarra desapareceu, aí eu entrei em loucura!

E o instrumento possui um grande valor sentimental para a cantora e ela explicou um pouco:

- Ela faz parte de mim, ela está comigo há 33 anos! Ela faz parte do meu sentimento, do meu corpo, na hora do meu show, eu fico esperando por ela para a gente brincar juntas entendeu?

A situação é tão angustiante para a sertaneja, que ela chegou a comparar com um casamento:

- Quanta gente não consegue chegar infelizmente a 33 anos com alguém, aí chega a guitarra que está comigo a todo esse tempo, então por favor não vendam a guitarra

Ela finalizou o apelo pedindo consciência para as pessoas:

- Não usem a guitarra, ela tem sentimento! Ela é minha, nasceu para mim! E como recompensa, o escritório vai dar algo financeiro e nós vamos dar uma passagem de avião para um casal de ida e volta para onde vocês quiserem aqui no Brasil. Mas por favor, devolvam a minha guitarra, entre em contato, eu peço encarecidamente.