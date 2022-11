Jana Kramer, atriz de One Tree Hill, revela que viveu romance com Chris Evans e relembra situação constrangedora

16/11/2022 | 18:10



Jana Kramer, atriz de One Tree Hill, revelou no novo episódio do seu podcast, Whine Down, que viveu um romance com o ator Chris Evans. Sincerona, ela contou que o affair acabou após uma cena constrangedora durante uma festa na casa do galã.

- Ele não era o Capitão América, mas era tipo um galã, fofinho, disse ela sobre a época.

A atriz revelou que tudo começou após ela se sentir mal durante a festa:

- Eu comi aspargos no jantar naquela noite. Então fui ao banheiro e ele [Chris] imediatamente foi atrás de mim. A última interação que me lembro é ele indo ao banheiro depois que eu fui fazer xixi de aspargos.

Jana garantiu que não ficou com o galã naquela noite, mas depois da situação nunca mais o viu:

- Nós não ficamos naquela noite. Ele ficou acordado até tarde com seus amigos e, na manhã seguinte, eu fiz a caminhada da vergonha dos aspargos para fora da casa. Nunca mais ouvi falar dele, encerrou.

No podcast, ela também revelou que Chris beija bem e é super sexy.