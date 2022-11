Time mauaense de voleibol é bicampeão brasileiro

Renan Soares

Especial para o Diário



16/11/2022 | 15:57



O Grande ABC é bicampeão de voleibol masculino. A competição veio por meio de uma equipe de Mauá, o Colégio Leonardo da Vinci. A equipe representou o Estado de São Paulo e venceu a E.M. Erwin Prade, de Santa Catarina, por três sets a zero, conquistando novamente o primeiro lugar na categoria Mirim - Sub-15, nos JEBs (Jogos Escolares Brasileiros), título que já havia vencido em 2021. O feito aconteceu na última segunda- feira (14), na Arena Banco do Brasil, Parque Olímpico, Rio de Janeiro.

A equipe disputou o troféu após vencer os JEBs estaduais, em Lindóia (SP). Na competição nacional, participaram todos os 26 estados, o Distrito Federal e a equipe da cidade sede. O técnico e gestor da equipe, Osvaldo Luís Begliomini, comemorou o título. Segundo ele, o trabalho já é feito há 34 anos na cidade, com títulos em todas as competições, o que seria único na região. Nesta competição, o time acumulou recordes e levou também prêmios individuais, como melhor levantador e melhor atacante, com os atletas Caio e Cauã, respectivamente.

“É muito importante para nós esse bicampeonato brasileiro, onde essa garotada conseguiu bater um recorde deles. Ano passado nós já tínhamos sido campeões brasileiros na Arena Olímpica no Rio de Janeiro, e na época perdemos dois sets. Esse ano nós não perdemos nenhum set, nem no estadual e nem no brasileiro, fomos campeões invicto sem perder sets com esse grupo,” disse o Osvaldo Luís Begliomini.

Além do técnico Osvaldo, a equipe é formada por: uma auxiliar técnica, Milene Bunno; dois líberos, Aleks Marculino e Arthur Carrasco; dois levantadores, Caio Horácio e Nycolas Silva; quatro pontas, Cauã Casagrande, Samuel Carmo, Arthur Fragoso e Enzo Silva; três centrais, Otávio Campos, Gustavo Santos, Carlos Neto; e um oposto, Arthur Comitri.

“O que eu senti quando nós conseguimos ganhar pela segunda vez, foi uma sensação de trabalho feito, de orgulho do time em si. Agradeço o Osvaldo (treinador) por apoiar os jogadores, a Prefeitura, e os diretores da escola que dão uma força enorme. Eles dão um gás na gente, para conseguirmos vencer os campeonatos. (Ganhar o título é) Uma sensação, como eu já disse, inexplicável,” disse um dos destaques do time, Cauã Casagrande.

A equipe que fez a melhor campanha da história, é uma parceria do Vôlei Mauá – que trabalha com equipes de base – com o Colégio Leonardo da Vinci, e dura desde 2001.