Nicole Bahls revela que foi vítima de assédio por um diretor na época do Pânico

16/11/2022 | 15:10



Nicole Bahls mostrou que não tem nada a esconder e contou detalhes polêmicos de sua vida durante sua participação no podcast Quem Pode, Pod, comandado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme.

A influencer revelou que, durante a época em que trabalhava no programa televisivo Pânico, ela sofreu assédio de um diretor de lá. Apesar da séria denúncia, ela optou por não revelar a identidade da pessoa, mas falou como se sentiu na situação.

- Eu fui gravar uma entrevista, tinha um diretor de teatro que é super conhecido, mas não quero expor o nome dele. Ele enfiou a mão na minha saia, enfiou muito forte. Naquele momento, fiquei mal. Era o lançamento de um livro, tinha muita gente olhando, e me fez mal naquele momento, depois eu absorvi. Mas fiquei com medo de falar o que eu estava sentindo na época e perder o trabalho no 'Pânico'. Eu guardei para mim, mas o pessoal do programa na época sentiu.

Apesar do constrangimento com o diretor, Nicole fez questão de deixar claro que nunca foi assediada pela equipe do Pânico:

- Ali eu nunca sofri assédio, de nenhum deles, tenho como uma família. A Sabrina, não preciso nem falar, sou apaixonada e ela sempre me acolheu muito.

Ainda sobre o programa de humor, ela comentou sobre os limites ultrapassados durante a atração:

- Perdeu o toque e ultrapassou os limites do humor. Quando o humor deixa alguém triste, ele deixa de ser humor. Tem muita coisa que dá para fazer sorrir, ser engraçado, que não precisa agredir ninguém, acho que esse foi o erro do Pânico.

E se você acha que Nicole parou por ai, achou errado. A gata falou sobre relacionamentos e infidelidade e contou uma situação bem inusitada logo após ficar sabendo da traição de um parceiro:

- Eu nunca fui daquela que vai tirar satisfação com mulher, ou fica chateada com a mulher, eu sempre fui daquela que fica chateada com o cara! Meu relacionamento é com você, não é com o outro. Então, se alguém me deve satisfação, eu vou cobrar de você! Uma vez eu peguei um no soco. Ele estava lá por Salvador. Aí, ele brigou com um amigo, esse amigo era meu conhecido, aí o amigo com raiva dele, me liga de madrugada e diz fulaninho ficou com fulaninha. E o bofe estava vindo para casa, ele ia chegar direto da balada como se nada tivesse acontecido, do jeito que eu abri a porta, quando ele chegou do aeroporto 5 horas da manhã, foi só soco!

O papo no podcast rendeu tanto que ela admitiu que o titulo e Musa do Brasileirão já rendeu vários perrengues, já que ela nunca entendeu muito sobre futebol e até fingiu que estava passando mal por não saber responder o que é um artilheiro. Que situação!