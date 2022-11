motofriday: Motorola oferece até 30% off em seus smartphones

Da Redação

Do 33Giga



16/11/2022 | 14:55



A Motorola iniciou a promoção #motofriday. Nela, smartphones selecionados da marca estarão disponíveis com até 30% de desconto na loja oficial.

O motorola edge 30 é um dos destaques da #motofriday. O smartphone é o 5G mais fino do mundo.

Trata-se de um modelo moderno, com sensor de impressão digital na tela, equipado com câmera principal de 50 MP, câmera híbrida ultra-wide e macro de 50 MP e sensor de profundidade. Esse sistema tem foco instantâneo em todos os pixels, OIS e grava em HDR10.

Além disso, o motorola edge 30 tem tela pOLED com taxa de atualização de 144 Hz, áudio estéreo com Dolby Atmos, 256 GB de armazenamento interno3 e compatibilidade com o sistema Ready For4, que projeta o conteúdo do celular em PCs, notebooks, TVs e monitores.

Outro destaque da #motofriday é o moto g52, que possui tela pOLED Full HD+ com 90 Hz, para cores mais intensas e contraste infinito. Além disso, o aparelho oferece experiência voltada para o entretenimento, com alto-falantes estéreo e Dolby Atmos, bateria de 5.000 mAh com carregamento TurboPower 33, processador Snapdragon 680, sistema de câmera tripla de 50 MP e tecnologia NFC

Outra oferta da #motofriday é o moto g22, aparelho de design fino e moderno. Ele tem quad câmera com sensor principal de 50 MP e câmera de selfie de 16 MP, para cliques nítidos mesmo com pouca luz.

Complementam o aparelho: carregador TurboPower 205, que vem na caixa e proporciona 12 horas de bateria com 30 minutos de carga; tela imersiva de 6,5? HD+ com 90 Hz e navegação suave; e 128 GB de armazenamento interno.

Fecha o time de descontos da #motofriday o moto e22, um dos lançamentos mais recentes da Motorola. É um aparelho com design premium e equipado com o processador MediaTek Octa-Core de 2,3 GHz e sensor de impressão digital.

Ele tem tela de 6,5? com 90 Hz6; alto-falantes estéreo com Dolby Atmos2; sistema de câmeras com inteligência artificial e modo de captura dupla7; e bateria com mais de 30 horas de duração. Tudo isso para o usuário não perder nenhum lance no dia a dia.