Alckmin diz que Isabel Salgado foi uma admirável desportista e cidadã

16/11/2022 | 14:31



O coordenador do gabinete de transição do novo governo e vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), declarou, por meio de nota, que recebeu com "profundo pesar" a notícia do falecimento da ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado, que nesta segunda-feira (14) foi anunciada como uma das integrantes do grupo de trabalho do esporte.

"Admirável desportista e cidadã, Isabel fazia parte do Grupo Técnico de Esportes do Gabinete de Transição, para o qual se dispôs a contribuir com sua experiência e com o objetivo de desenvolver a prática de esportes em nosso país. Nossa solidariedade à família e aos milhões de admiradores e admiradoras desta grande brasileira", declarou.

A ex-atleta brasileira foi acometida pela síndrome aguda respiratória do adulto, uma condição clínica rara, e morreu nesta manhã.