Por uso do celular, humanos serão curvados e doloridos no futuro, diz estudo

Recentemente, cientistas divulgaram imagens de simulação 3D que mostram como os humanos poderão parecer no ano 3000. Os estudos foram feitos considerando o uso excessivo de telas, seja de celulares ou computadores.

Há uma série de características curiosas, como a mão em formato de garra, cabeça similar a uma bola de futebol americano e curvatura natural da coluna. Para ler o estudo completo e ver as lindas imagens, você pode entrar aqui.

Entretanto, uma das características que mais chama a atenção são os cotovelos em 90 graus, consequência de essa parte do corpo estar constantemente na posição dobrada para acessar os dispositivos.

Isso porque, ao usar aparelhos eletrônicos, como smartphones, a pessoa mantém o cotovelo em uma posição flexionada. Eventualmente, pode comprimir ou estirar os nervos que passam através da articulação, causando dor e formigamento que podem irradiar para a mão.

“Muitas pessoas também mantêm os punhos em uma posição fixa enquanto digita e isso pode gerar um estresse extra sobre os músculos do antebraço. Ao esticar esses músculos, pode haver dor no cotovelo e punho, semelhante a dor que ocorre nas tendinites”, explica o presidente da SBCOC (Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo), Luis Alfredo Gomez.

Problema comum é a síndrome do túnel cubital, que atinge parte da articulação por onde passa o nervo ulnar, responsável pela sensibilidade dos dedos anular e mínimo.

“O principal sintoma é uma sensação de formigamento que vai do cotovelo até as mãos e, com o tempo, a sensibilidade dos dedos pode ser prejudicada, dificultando ações como digitar ou segurar objetos”, aponta o especialista.

Para evitar problemas, o médico recomenda que a pessoa mude de mãos frequentemente ao utilizar o celular por muito tempo, como, por exemplo, quando lê um e-book.

“É indicado que, se possível, a pessoa apoie o cotovelo para redistribuir a força. Além disso, para fortalecer os braços, é recomendado praticar esportes e outras atividades físicas que deem força aos membros”, conclui.

