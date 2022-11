Alckmin confirma Neri Geller na transição da Agricultura, além de Kátia Abreu

16/11/2022 | 13:10



O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anunciou nesta quarta-feira, 16, os nomes de mais 16 grupos temáticos do governo de transição. No GT de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele confirmou nomes que já haviam sido adiantados pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), como o ex-ministro e deputado federal Neri Geller (PP-MT) e do senador Carlos Fávaro (PSD-MT). A ex-ministra e senadora Kátia Abreu (PP-TO) também faz parte do grupo.

Também integram o GT do Agro o ex-ministro Luiz Carlos Guedes e o ex-deputado federal Joe Valle (DF).

Pela Embrapa, participam o ex-diretor presidente da estatal, Silvio Crestana, e a ex-diretora-executiva, Tatiana Deane de Abreu Sá.

O grupo ainda conta com a participação do presidente e CEO da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), Evandro Gussi.

Alckmin também divulgou os nomes do GT de Desenvolvimento Agrário, com a participação do ex-ministro da área, Miguel Rosseto, do deputado federal Pedro Uczai (PT-SC), além de acadêmicos e representantes dos trabalhadores rurais.

Participam do GT de Desenvolvimento Agrário a coordenadora de Formação e Educação Profissional da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar (Contraf), Elisângela Araújo; a pesquisadora em desenvolvimento rural sustentável, Célia Hissae Watanabe; o ex-deputado federal João Grandão (MT); o membro coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), José Josivaldo Oliveira; o professor da UnB e assessor do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), Luiz Henrique Gomes de Moura; a coordenadora-geral da Contraf, Maria Josana de Lima Oliveira; a servidora do Incra, Robervone Nascimento; e o presidente da União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária (Unicafes), Vanderley Ziger.