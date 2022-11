Jayme Matarazzo termina contrato fixo com TV Globo após 12 anos

16/11/2022 | 13:11



Em meio a uma onda de términos de contrato na TV Globo, Jayme Matarazzo também deixa de ter um fixo com a emissora. Nesta quarta-feira, dia 16, segundo informações da colunista Patrícia Kogut, o ator começará a ser chamado apenas por obra certa, como já aconteceu com Marieta Severo e Osmar Prado.

Matarazzo estava no grupo há 12 anos, ele chegou para interpretar seu próprio pai, Jayme Monjardim, no especial sobre sua avó, a cantora Maysa. Na obra Maysa: quando fala o coração, ele começou sua carreira na emissora e desde então participou de mais de dez produções, dentre elas as novelas Cheias de Charme, Cordel Encantado e Haja Coração. Além do programa Que História é Essa Porchat.

Seu trabalho mais recente foi interpretando o padre Tenório no folhetim das seis Além da Ilusão, que foi um sucesso. Ele contracenou com Larissa Manoela, Rafael Vitti, Daniel Mesquita e Débora Ozório.

Ainda de acordo com a jornalista, Jayme já está em negociações para seu próximo personagem.