Fernanda Paes Leme relembra crush em ex-jogador de futebol e diz que deu fora nele: Você é amigo do meu pai

16/11/2022 | 13:10



O podcast Quem Pode, Pod recebeu na última terça-feira, dia 15, a modelo Nicole Bahls. E claro que o bate papo com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme ia render alguma revelação sobre o passado, né?

Enquanto relembrava o título de Musa do Brasileirão, Fepa contou sobre um crush que teve durante a adolescência, que fez até com que ela trocasse sua torcida para o Palmeiras.

- Eu virei palmeirense na época do Edmundo animal, não só por causa do Edmundo, mas porque o Palmeiras estava no auge. Imagina menina! Eu era novinha, 15 anos [de idade], virei palmeirense, virei a casaca por um tempo. E eu tive uma paixão platônica, eu o adoro!

E se a Fernanda de 15 anos de idade daria de tudo para ter a atenção de Edmundo, alguns anos mais tarde ela já não pensava mais do mesmo jeito e acabou o rejeitando.

- Depois, mais velha e tal, eu encontrei o Edmundo e contei na esportiva, aí ele: E aí, acabou essa paixão? eu falei: Edmundo, não pira né? Você é amigo do meu pai, me respeita!, relembrou aos risos.