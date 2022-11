O 15º Congresso não acabou. Entra na sua prorrogação. Há um desafio pela frente... ... recuperar tudo o foi produzido em 32 anos de história

Ademir Medici

16/11/2022 | 12:52



Parabéns por mais este Congresso de História. O Grande ABC, por sua importância em todos os tempos deste Brasil, tem muito para contar.

Geraldo Nunes, jornalista e historiador

Só o I (1990), II (1992) e III (1994) Congressos, realizados em Santo André, São Bernardo e São Caetano publicaram os anais. E os demais municípios, inclusive aqueles que promoveram o II e o III fizeram gravações em fitas que estão perdidas, ou na melhor das hipóteses, guardadas no fundo das gavetas, em prejuízo da memória e da História do Grande ABC. As gerações subsequentes ignoram os resultados dos Congressos seguintes.

Eu e o professor Antonio de Andrade propomos a publicação dos anais faltantes pelas respectivas Prefeituras ou pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.

É um desrespeito aos que fizeram pesquisas. Eles estão dispersos, alguns participantes devem ter os seus textos guardados ou enviados ao Alpharrabio ou à UFABC.

Vai dar um trabalho danado, mas vale a pena o esforço.

Alexandre Takara, professor e orientador desta página Memória.

O IV Congresso (Diadema, 1996) e o XI (Diadema, 2011) foram todos transcritos e transformados em CDs pelo Centro de Memória de Diadema. Um trabalho caseiro, mas com memória preservada. Os CDs foram distribuídos para as instituições de Memória, onde podem ser consultados.

Os I, II e III foram publicados em papel e distribuídos para todas as instituições de Memória da região.

O II Congresso teve também todas as mesas gravadas, transcritas e digitadas.

Uma ideia é pesquisar e recuperar o que há dos outros Congressos e depositar uma cópia de todos no Centro de Documentação do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.

Maria de Lourdes Ferreira, Malu

NOTA DA MEMÓRIA – Contas feitas, falta localizar e sistematizar anais de nove dos 15 Congressos, a saber: Santo André (2004), São Bernardo (2017), São Caetano (2009), Mauá (1998 e 2013), Ribeirão Pires (2000 e 2015) e Rio Grande da Serra (2002 e 2017).

E olha só a ironia: o X Congresso (São Caetano, 2009) teve como tema geral “lembrança e esquecimento na construção da memória do Grande ABC”.

Todos somos responsáveis pela falha, gravíssima falha, incluindo-se esta página Memória, que sempre se bateu pelo registro dos anais, mas deveria ter batido mais.

De fato, a tarefa de reunir os anais dos Congressos faltantes é árdua, mas plenamente possível. Se tornará menos dolorosa se cada cidade cuidar dos seus. Daí porque, encerrado oficialmente o XV Congresso de História do Grande ABC, Santo André 2022, “Memória” se propõe a dar continuidade ao mesmo, seguindo as dicas da querida Malu e de outros interlocutores.

Mauá, por exemplo, produziu um vídeo maravilhoso sobre o XII Congresso (2013), inclusive com imagens das visitas realizadas a pontos históricos da cidade. Logo, muita coisa foi gravada. Resta descobrir onde estão as gravações.

Diadema, parabéns. Ao que se saiba, até aqui, foi a única das sete cidades a sistematizar o resultado dos dois congressos ali realizados.

Sendo assim, moçada, o 15º Congresso de História do Grande ABC não acabou, e inicia a sua prorrogação, rumo a São Bernardo 2024.

Crédito da foto 1 – Projeto Memória

VALEU, MALU! Maria de Lourdes Ferreira e a notícia de que Diadema preserva tudo o que se falou, apresentou e discutiu nos dois congressos que promoveu: doce e única exceção neste Grande ABC que busca a sua identidade

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 15 de novembro de 1992 – ano 34, edição 8232

IMPRENSA – Novo “Diarinho” estreia no próximo domingo (22-11-1992).

Suplemento terá novas seções, disposição gráfica mais moderno e classificados.

DIÁRIO DA COPA

Sérgio Paz, do Memofut

Diretamente do Catar.

Ele e sua bicicleta.

Crédito da foto 2 – Sergio Miranda Paz

PALCO CANARINHO. Estádio de Lusail. Aqui o Brasil disputará duas partidas na primeira fase rumo, quem sabe?, ao hexa

HOJE

Dia Internacional da Tolerância

Dia do Policial Federal

Dia Nacional de Atenção à Dislexia (lei nº 13.085, de 8-1-2015).

Dia da Pátria na Síria

Dia da Tradição Oral

SANTOS DO DIA

Gertrudes de Helfta

Margarida da Escócia

Elfrico de Abingdon

Euquério de Lugduno

Hugo de Avalon

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Águas de Lindóia. Elevado a município em 1954, quando se separa de Serra Negra.

Pelo Brasil, também aniversariam em 16 de novembro: Borda da Mata, a cidade do prefeito Newton Brandão, de Santo André, e Santo Antônio do Monte, ambas de Minas Gerais; e a paranaense Guamiranga.

EM 16 DE NOVEMBRO DE...

1972 – Aramaçan vence o Paulistano por 3 sets a 2, em sensacional virada, e sagra-se bicampeão de voleibol da Grande São Paulo.

Os campeões: Brunoro, William, Flavio, Zé Roberto, Emerson, Décio, Renato, Marinho, Mané, Chico e Anísio e Cícero.

NOTA – Vejam os nomes dos bicampeões meio século atrás. Tiveram carreiras brilhantes. Zé Roberto brilha até hoje como técnico da Seleção Brasileira Feminina.

1977 – Sete veículos colidem na altura do nº 1.700 da Avenida Pereira Barreto, em Santo André, provocando a morte de duas pessoas e ferimento em outras 11.