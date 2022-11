Anúncio Fácil Airbnb: novo jeito simples de oferecer espaços na plataforma

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



16/11/2022 | 12:55



Ao longo do último ano, mais de 30 milhões de pessoas visitaram o site do Airbnb para aprender sobre o compartilhamento de acomodações. Hoje, a empresa está facilitando a forma de oferecer espaços na plataforma com o lançamento do Anúncio Fácil Airbnb. Companhia também passa a oferecer uma proteção ainda mais ampla do AirCover para anfitriões e apresenta seis novas Categorias Airbnb.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Como funciona o Anúncio Fácil Airbnb

Orientação individual de um Superhost – Ao iniciar a configuração de um anúncio, a plataforma vai oferecer a possibilidade de conexão do novo anfitrião com um Superhost para orientação individual gratuita desde sua primeira dúvida até seu primeiro hóspede. O anfitrião pode conversar com o Superhost por áudio, vídeo ou mensagens. No momento do lançamento, são 1.500 Superhosts em mais de 80 países.

– Ao iniciar a configuração de um anúncio, a plataforma vai oferecer a possibilidade de conexão do novo anfitrião com um Superhost para orientação individual gratuita desde sua primeira dúvida até seu primeiro hóspede. O anfitrião pode conversar com o Superhost por áudio, vídeo ou mensagens. No momento do lançamento, são 1.500 Superhosts em mais de 80 países. Um hóspede experiente para a primeira reserva – Para a primeira reserva, o anfitrião pode optar por receber um hóspede experiente que tenha pelo menos três estadias anteriores e um bom histórico no Airbnb.

– Para a primeira reserva, o anfitrião pode optar por receber um hóspede experiente que tenha pelo menos três estadias anteriores e um bom histórico no Airbnb. Atendimento especializado do Airbnb – Como um novo anfitrião, o usuário tem acesso, com um clique, a uma equipe de Atendimento à comunidade especialmente treinada. Os especialistas podem ajudar no processo de configuração e utilização da plataforma, desde problemas na conta no Airbnb até o recebimento de pagamentos, e estão disponíveis por telefone, mensagens ou e-mail em mais de 42 idiomas.

Novidades do AirCover

Verificação de identidade do hóspede – Expansão da verificação de identidade para todos os hóspedes que viajam para os 35 principais países e regiões onde o Airbnb está disponível, representando 90% de todas as reservas. Empresa vai expandir o recurso para todo o mundo no segundo trimestre de 2023.

– Expansão da verificação de identidade para todos os hóspedes que viajam para os 35 principais países e regiões onde o Airbnb está disponível, representando 90% de todas as reservas. Empresa vai expandir o recurso para todo o mundo no segundo trimestre de 2023. Tecnologia de análise de reservas – O Airbnb lança sua tecnologia própria de análise de reservas nos Estados Unidos e no Canadá, o que ajuda a reduzir a chance de festas não permitidas. Recurso será expandido para todo o mundo no segundo trimestre de 2023.

– O Airbnb lança sua tecnologia própria de análise de reservas nos Estados Unidos e no Canadá, o que ajuda a reduzir a chance de festas não permitidas. Recurso será expandido para todo o mundo no segundo trimestre de 2023. Proteção contra danos de até US$ 3 milhões – O Airbnb está triplicando a proteção de US$ 1 milhão para até US$ 3 milhões, com proteção para a propriedade e seu conteúdo.

– O Airbnb está triplicando a proteção de US$ 1 milhão para até US$ 3 milhões, com proteção para a propriedade e seu conteúdo. Proteção para carros e barcos – O Airbnb passa a oferecer proteção para carros, barcos e outros veículos aquáticos que você estacione ou guarde em sua propriedade.

– O Airbnb passa a oferecer proteção para carros, barcos e outros veículos aquáticos que você estacione ou guarde em sua propriedade. Proteção para obras de arte e objetos de valor – Uma gama mais ampla de obras de arte, joias e itens colecionáveis ??agora será reparada ou substituída pelo valor de avaliação.

– Uma gama mais ampla de obras de arte, joias e itens colecionáveis ??agora será reparada ou substituída pelo valor de avaliação. Mais facilidade para formalizar um pedido – Agora, o envio de um pedido de proteção contra danos poderá ser feito em poucas e simples etapas e o pedido poderá ser acompanhado facilmente desde o envio até o pagamento.

Novas categorias Airbnb

Novidades – Casas anunciadas no Airbnb nas últimas 10 semanas.

– Casas anunciadas no Airbnb nas últimas 10 semanas. Nas alturas – Casas a cerca de 3.000 metros acima do nível do mar, muitas vezes, com vistas deslumbrantes.

– Casas a cerca de 3.000 metros acima do nível do mar, muitas vezes, com vistas deslumbrantes. Em alta – Casas muito bem avaliadas, cujos anúncios receberam mais visualizações em comparação com a semana anterior.

– Casas muito bem avaliadas, cujos anúncios receberam mais visualizações em comparação com a semana anterior. Espaços adaptados – Casas adaptadas para o acesso de cadeira de rodas, sem degraus no caminho até o interior da casa, quarto e banheiro.

– Casas adaptadas para o acesso de cadeira de rodas, sem degraus no caminho até o interior da casa, quarto e banheiro. Diversão – Casas com quadras de basquete, salas de jogos, minigolfe, escorregadores e mais.

– Casas com quadras de basquete, salas de jogos, minigolfe, escorregadores e mais. Hanoks – Casas tradicionais coreanas construídas com materiais naturais.

O Airbnb também está melhorando a forma como as categorias são exibidas para o usuário. Por exemplo, se uma pessoa pesquisou recentemente por casas em Napa, Califórnia (EUA), ao iniciar o aplicativo, vai encontrar a categoria Vinhedos. Além disso, mais detalhes serão apresentados nos resultados da pesquisa ao visualizar as categorias. Por exemplo, casas com vistas incríveis incluirão o tipo de vista, e casas próximas a parques nacionais passam a mostrar a distância até a entrada do local.