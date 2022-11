Djokovic vence Rublev e garante vaga nas semifinais do ATP Finals

16/11/2022 | 12:30



Novak Djokovic garantiu nesta quarta-feira a classificação para as semifinais da chave de simples do ATP Finals, disputado em Turim. A vaga foi confirmada com uma vitória por 2 sets a 0, após parciais de 6/4 e 6/1, diante do russo Andrey Rublev, na segunda rodada do Grupo Vermelho. Antes, em sua partida de estreia do torneio, o ex-número 1 do mundo venceu o grego Stefanos Tsitsipas.

O sérvio fez uma ótima apresentação para superar Rublev. A partida foi equilibrada até certo ponto do set inicial, com direito a aplausos para lances dos dois atletas, mas Djokovic tomou o domínio depois de abrir 5/4 e desestabilizou o adversário. No segundo set, abriu vantagem 3 a 0 e não correu riscos até fechar o triunfo sólido por 6 a 1.

"Eu joguei muito, muito bem. Foi uma das minhas melhores partidas neste ano, sem dúvida alguma", afirmou Djokovic, bastante satisfeito com o desempenho diante do russo. "Ele é um oponente muito duro, um grande competidor, com vários pontos fortes no jogo. Eu tive a capacidade de encontrar a atitude certa e o jogo certo", completou.

Já classificado, mas ainda sem conhecer o adversário da semifinal, Djokovic encerra sua participação na fase de grupos na sexta-feira, quando enfrenta Daniil Medvedev. Em busca de seu sexto título de Finals, não vence o torneio desde 2015. Caso acabe com a seca, igualará Roger Federer como maior vencedor do evento.

Além do sérvio, o norueguês Casper Rudd já garantiu vaga nas semifinais. Já o espanhol Rafael Nadal, campeão do Finals em 2010 e 2013, foi eliminado, depois de perder justamente para Rudd, na terça-feira.