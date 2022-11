BCs calibrarão aperto monetário para ancorar inflação e manter retomada, diz G20

16/11/2022 | 12:26



Em comunicado conjunto após cúpula em Bali, na Indonésia, os líderes do G20 afirmaram que os bancos centrais dos países do grupo vão "calibrar" o processo de aperto monetário atualmente em curso. Segundo a nota, o objetivo é manter a inflação ancorada, ao mesmo tempo em que assegura a recuperação econômica e mitiga os efeitos da escalada de juros sobre diferentes economias mundiais.

"A independência de bancos centrais é crucial para alcançar esses objetivos e reforçar a credibilidade da política monetária", ressalta o texto.

Os líderes também reforçaram compromisso em manter políticas críveis que apoiem a retomada da crise econômica provocada pela pandemia de covid-19.

Eles, no entanto, recomendaram que as medidas fiscais para atenuar o impacto da escalada da inflação no poder de compra dos mais pobres sejam "direcionadas e temporárias", a fim de evitar a intensificação de pressões inflacionárias. "As políticas macroprudenciais devem permanecer vigilantes para proteger as economias contra riscos sistêmicos crescentes, à medida que as condições financeiras se apertam", destacaram.

A declaração também reafirmou os compromissos sobre taxas de câmbio acertados em abril de 2021. Por meio deles, os países prometeram não desvalorizar suas moedas deliberadamente para obter vantagens competitivas e nem fixar metas cambiais com esse fim.