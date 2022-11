ITE-Facamp cai 0,6% em setembro e fecha 3º tri com alta de 2,2%

16/11/2022 | 12:07



O Índice de Tendência Econômica da Facamp (ITE-Facamp) cedeu 0,6% na margem em setembro, na série com ajuste sazonal, após ter contraído 0,9% em agosto. Mesmo com duas quedas consecutivas, o indicador encerrou o terceiro trimestre com alta de 2,2% na margem, em aceleração ante o crescimento de 0,7% observado no segundo trimestre.

"Por um lado, os resultados negativos da indústria em setembro, bem como a incerteza gerada pelo cenário eleitoral, contribuíram negativamente para o desempenho do indicador no mês, reforçando o cenário de desaceleração. Por outro, a recuperação, ainda que tímida, do emprego formal e do rendimento médio do trabalho e os primeiros efeitos da PEC Kamikaze ajudaram a sustentar um resultado positivo no trimestre", escrevem os pesquisadores do Núcleo de Estudos da Conjuntura (NEC) da Facamp, em nota.

Na comparação com o mesmo mês de 2021, o ITE-Facamp avançou 1,5% em setembro, em desaceleração na comparação com o resultado de agosto (2,5%). O índice cede 0,3% na média móvel trimestral e, em 12 meses, tem alta de 0,9% - também menor do que o acumulado até agosto (1,0%).

No terceiro trimestre, o índice avançou 2,2% na comparação interanual, após ter registrado estabilidade (0,0%) no período anterior.

O indicador

De acordo com o NEC-Facamp, o ITE tem um coeficiente de correlação de Pearson (r) de 0,83 com o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br). Em relação ao PIB trimestral, o coeficiente de correlação foi de 0,79 no quarto trimestre de 2021.

O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) divulga o ITE-Facamp entre os dias 10 e 15 de cada mês. Em novembro, excepcionalmente, a divulgação pelo veículo de comunicação foi feita neste dia 16.