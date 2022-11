Palavra do Leitor - 16 de novembro de 2022

Da Redação



Dependentes

Hospital para a Cracolândia (na Capital), antes tarde do que nunca. Lembrei do trabalho que é feito com os dependentes no NA (Narcóticos Anônimos). Os responsáveis pelo novo hospital, caso não estejam já aconselhados por eles, deveriam conhecer e utilizar este recurso como complemento ao tratamento. As famílias e amigos também precisam saber lidar com o dependente para que este não volte a usar as drogas. O Nar-Anon, que é um programa de 12 passos, ajuda familiares e amigos de pessoas afetadas pelo vício. Que este projeto seja coroado com todo o sucesso!

Tania Tavares - Capital

Manifestações ­- 1

Gente, nem o presidente Bolsonaro aparece mais e esse povo aí (protestos na frente de quartéis e em Brasília, ontem). Eles devem ter uma vida muito boa , porque quero ver um assalariado aí. Deixando de trabalhar para pagar as contas. Já cansou essa história.

Debora Silva - do Instagram

Manifestações ­ 2

O que esse povo tá reclamando? Da compra de votos? Da antecipação de tudo que é tipo de auxílio para antes da eleição? Do represamento do preço da gasolina? Do empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil mesmo sabendo que eles não vão conseguir pagar? Estão reclamando de ter perdido a eleição mesmo jogando sujo?

Emerson Santiago - do Instagram

Manifestações -­ 3

É feriado da Proclamação da República, proclamação, e vocês querem intervenção militar? Vai nessa, que se os militares tomarem o poder eles vão devolver e vocês vão ver o inferno que vai ser. A primeira coisa que vão fazer é acabar com os protestos, e depois adotar o famoso toque de recolher, às 22h. Por favor, você que está aí protestando vai estudar um pouco antes de sair nas ruas pedindo intervenção militar.

Luiz Carlos Alves Conceiçao - do Instagram

Manifestações ­ 4

Uma coisa eu digo. Se o molusco subir a rampa, e acredito que não vai, os cegos, surdos e mudos dos petistas vão sentir na pele o sofrimento de perder seus empregos, de não terem voz, pois serão censurados, e, claro, daqui um ano buscando comida na lata do lixo, como na Venezuela. Não aceito isso no meu Brasil, o comunismo não vai entrar no meu País.

Isabel Cristina - do Instagram

Medida acertada

Considero o fim do horário de verão como única e acertada resolução do governo Bolsonaro. Não entendo os motivos que já estão levando o futuro governo Lula retroceder nessa medida, que só beneficiou a sociedade, principalmente trabalhadores que não precisam mais acordar no escuro e dormir quando o sol se põe. A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) já demonstrou que a medida não reduz consumo de energia. Espero que o novo governo empenhe-se em melhorar o que o anterior fez, não para piorar o pouco que fez de bom. Brasil precisa de medidas urgentes e pontuais para resgatar a economia e a dignidade, não precisamos de medidas burocráticas e desnecessárias.

Daniel Marques - Virginópolis (MG)

Descaradamente

É de estarrecer que o procurador-geral da República, Augusto Aras, repetidamente, age como se esse importante órgão de Estado fosse filial do Planalto, sob irrestrito controle do presidente Jair Bolsonaro. E descaradamente, desde setembro, antes da eleição, acumula pedidos de arquivamentos de dez inquéritos contra Bolsonaro.Ou seja, de crimes graves cometidos pelo presidente, como de uso de verbas de forma irregular, charlatanismo e prevaricação em plena pandemia, também de divulgação em massa de fake news etc., que, se condenado, pode pegar pena de 27 meses de prisão. Sem falar que, desde a sua posse, Bolsonaro mais serviu para afrontar as nossas instituições, e de ter apoiado o excrescente bloqueio de estradas pelos caminhoneiros.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

Anitta no Grammy -­ 1

É preciso ter coragem para atacar a Anitta. A mulher fala vários idiomas fluentemente, foi indicada na maior premiação da música no mundo, estudada de verdade. É a maior que temos.

Alexsander Gomes - do Facebook

Anitta no Grammy ­ 2

Ela arrasou. Se teu artista não fosse tão acomodado com as limitações que se colocam, ele estaria no lugar dela. Agora pega a pipoca e aprecie a premiação.

Jonas Oliv - do Facebook

Anitta no Grammy ­- 3

Se isso é o melhor que o Brasil tem a mostrar, significa que estamos no fundo do poço.

Maria Bianchini - do Facebook

Brasil na Copa

Já começou mal o planejamento. Vão jogar a Copa em um país super quente e vão fazer preparação na Itália, que está bastante fria nesse período.

Roberval Alves - do Facebook

Morte de Fleury

Não vou comemorar a morte de alguém. Mas os que defendem chacinas como a do Carandiru, me digam qual a melhoria que a segurança de São Paulo teve após esse massacre.

Alexandre Luna - do Facebook