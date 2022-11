Redação

Do Rota de Férias



16/11/2022 | 11:55



É possível curtir o inverno nos Estados Unidos de diferentes formas, seja nas montanhas, seja em cidades ou parques. Com a temporada de frio chegando no país, confira seis destinos para explorar nos próximos meses.

6 destinos para curtir o inverno nos Estados Unidos

Park City (Utah)

Park City conta com a maior área de esqui dos Estados Unidos. A cidade oferece uma infraestrutura completa para esqui, snowboarding e hiking. O local também é referência quando o assunto é o après-ski, o happy hour das estações de esqui, com música ao vivo, diversidade de drinques e uma atmosfera de festa.

Aspen (Colorado)

Destino queridinho dos brasileiros que esquiam, Aspen conta com uma infinidade de eventos e atividades para todas as idades, além dos tradicionais festivais de inverno. O resort de quatro montanhas (Snowmass, Aspen Mountain, Aspen Highlands e Buttermilk) oferece a beleza natural invernal em meio a boutiques de luxo, cena gastronômica diferenciada e hotéis com spas e outros confortos que só o inverno pode proporcionar, como banheiras quentes ao ar livre.

Boston (Massachusetts)

As grandes cidades dos Estados Unidos também são uma ótima pedida para uma viagem de inverno. Em Boston, os visitantes podem esperar por temperaturas baixas e uma cidade coberta por neve, o que faz com que parques e o comércio local aproveitem para oferecer pista de patinação no gelo, mercados invernais e bebidas quentes, além da cena cultural em teatros e museus.

Lake Tahoe (Nevada)

Lake Tahoe está localizada na cordilheira de Sierra Nevada, na fronteira com a Califórnia, a oeste e Nevada a leste. O destino conta com diversas opções de resorts de esqui e, tendo aproximadamente 300 dias de sol por ano, oferece aquela atmosfera que o viajante brasileiro gosta: jornadas de sol em pleno inverno. Lake Tahoe também é um destino ideal para viagens em família, com pistas para diversos níveis e escola de esqui e áreas especiais para crianças.

Seguro viagem EUA – Pesquise as melhores opções do mercado e ganhe 15% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS15 neste comparador online.

Nova York (Nova York)

Nova York é uma das cidades norte-americanas mais icônicas, com uma paisagem diferente em cada estação. No inverno, a metrópole fica repleta de mercados de rua (especialmente em dezembro), parques com pista de patinação, festivais e projeções de luzes. Além das diversas possibilidades ao ar livre, a Big Apple é perfeita para as atividades em áreas internas, com uma agenda cultural vibrante em museus e nos tradicionais shows da Broadway.

Jackson Hole (Wyoming)

Jackson Hole é um destino de inverno cada vez mais conhecido entre os brasileiros e já bastante consolidado entre as celebridades. Além de ser um parque de diversões para os amantes de esqui, o local dá acesso ao icônico Yellowstone National Park e ao Grand Teton National Park. Por mais que sejam parques que recebem mais visitantes durante os meses mais quentes, entre junho e agosto, visitá-los no inverno garantirá uma experiência completamente diferente, com paisagens incríveis e menos filas.

PLANEJE SUA VIAGEM

Na hora de planejar uma viagem para curtir o inverno nos Estados Unidos, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.