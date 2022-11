Veja como salvar seus lugares favoritos no Google Maps

Bianca Bellucci

Do 33Giga



16/11/2022



A opção de salvar lugares favoritos no Google Maps serve para facilitar o acesso aos destinos que o usuário costuma visitar com frequência. Isso porque eles ficam separados em uma aba própria, disponível em poucos cliques. Se você se interessou pelo recurso, veja como usá-lo neste tutorial do 33Giga.

1. Na barra de busca, digite o local que você deseja favoritar. Ao encontrá-lo, abra-o e dê um toque em “Salvar”.

2. Selecione a lista “Favoritos” e, depois, clique em “Concluir”.

3. Pronto! Agora, para encontrar seus lugares favoritos no Google Maps, basta ir até “Salvo” e acessar o destino desejado.

Na galeria, veja em capturas como salvar seus lugares favoritos no Google Maps. O tutorial foi realizado em um celular iOS, mas é similar em aparelhos Android: