Prazo para reorganizar a tropa está mais curto

16/11/2022 | 11:45



O assunto não é novo, mas vira e mexe volta à pauta em conversas da classe política o que parece ser uma certa paralisia do PT de Santo André, que até agora não esboçou o movimento que se esperava para tentar surfar na onda que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência e reconquistar pelo menos parte do protagonismo desempenhado em passado recente na cidade. O partido dá a impressão de estar perdido no meio do caminho, sem saber como reorganizar a tropa para as futuras batalhas. Aliás, a próxima está logo à frente, em 2024, mas pelo andar da carruagem o exército do PT não chegará em boas condições, pois o tempo de preparação já é curto. Sem contar que, até lá, também será preciso colocar às claras a situação do vereador Eduardo Leite. O clima entre o parlamentar e o partido ficou pesado após ele elogiar a gestão do prefeito Paulo Serra (PSDB). Chegou a ser suspenso pela sigla e moveu ação na qual pediu declaração de justa causa para desfiliação, de modo a não perder o mandato. Ou seja, antes de botar o bonde na rua é preciso ajeitar a casa, pois gambiarra é um risco.

Bastidores

Política e futebol

Presidente da Câmara de Santo André, Pedrinho Botaro (PSDB) aproveitou o momento de Copa do Mundo para falar sobre o trabalho realizado na cidade em conjunto com a administração do prefeito Paulo Serra (PSDB). Em postagem nas redes sociais, fez montagem com fotos dele e do chefe do Executivo, com as cores verde e amarelo e até o logo da CBF, para dizer que está "no time do prefeito desde o início", e que "um time unido, disposto e com visão ampla de futuro sempre apresenta bons resultados."

Filho a tiracolo

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), foi em companhia do filho Orlandinho para os Estados Unidos, onde esteve para receber, pela segunda vez, o prêmio do Guines World Record como a cidade que mais reciclou óleo de cozinha no mundo. Nas redes sociais, fez questão de dizer que a viagem foi paga com dinheiro do próprio bolso e que o adolescente "vai me ajudar como tradutor". Aliás, não é de agora que os comentários no município são de que o chefe do Executivo tem levado o Filho a muitas agendas de olho no futuro político do rapaz.