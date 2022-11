Mauá começa a vacinar crianças de 6 meses a 2 anos contra a Covid-19

Da Redação



16/11/2022 | 10:07



Crianças com comorbidades de seis meses a dois anos podem receber imunização contra Covid-19, em Mauá, a partir desta quarta-feira (16), em uma das 23 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade. O início da aplicação de doses somente foi possível após o envio ao município de um lote da Pfizer Baby, única vacina aprovada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para este grupo. A Prefeitura aguarda a chegada de mais imunizantes para ampliar o público.

As UBSs vacinarão de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h ­ Flórida, Magini e Zaíra 2, das 9h às 20h. Os pais ou responsáveis devem apresentar a carteira de vacinação, receituário, exames ou relatório médico, com até um ano de validade, com a descrição da comorbidade, além de CPF da criança. Serão três doses. A segunda administrada quatro semanas depois do início do ciclo e a terceira oito semanas após a segunda aplicação.

AUXÍLIO

A vacinação é gratuita. A Prefeitura de Mauá pede, para quem puder, doações de qualquer alimento da cesta básica para a campanha "Mauá na luta contra a fome". "A Prefeitura de Mauá reforça o pedido para que as pessoas mantenham a higiene frequente das mãos e sigam usando máscara em serviços de saúde, no transporte público e em locais de aglomeração, especialmente os fechados", diz nota enviada pelo Poder Executivo.