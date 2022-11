Fazendo jus ao apelido conquistado no BBB22, Arthur Aguiar decide lançar rede de padarias

16/11/2022 | 10:11



Arthur Aguiar saiu do BBB, mas o BBB não saiu dele! O ator decidiu aproveitar o apelido que recebeu durante o reality para abrir uma rede de padarias. Nas redes sociais, ele comentou que vai investir no ramo alimentício neste final de ano.

Para quem não se lembra, Aguiar vivia comendo pão na casa mais vigiada do Brasil mesmo após a ex-esposa, Maíra Cardi, ter pedido para ele passar longe do carboidrato com a intenção de manter a boa forma. A brincadeira vingou e até mesmo o seu emoji, figura que representava cada participante, foi trocada para um pão.

- Seguinte, quero perguntar uma coisa pra você que está assistindo esses Stories. Estou em uma reunião aqui olha, meu irmão aqui. Acho não, eu ia falar acho, mas não é acho não. Vamos colocar em prática o nosso desejo da padaria. De trazer à existência essa padaria e obviamente começando por São Paulo, né? Fica mais fácil porque eu moro aqui e tudo. E aí primeira pergunta, você que está assistindo, o que você acha? Depois obviamente a ideia é que a padaria vá para todo Brasil, a gente comece fazer várias franquias no Brasil inteiro. Mas de início seria São Paulo. Então a primeira pergunta é: a gente monta ou não essa padaria?, perguntou.

E continuou:

- Segunda pergunta e eu vou repetir essa algumas vezes aqui. Não hoje, hoje vai ser só uma vez e sim ao longo dos próximos dias. Qual nome vocês dariam para essa padaria? Por favor, escrevam bastante aqui! Eu quero que você me ajude a escolher esse nome. E aí eu vou escolher alguns nomes dessa sugestão, a gente vai afunilando até chegar em três e a gente vai fazer uma enquete. Sejam criativos. Vou deixar a enquete aqui. Cara, pode mandar várias sugestões. Não precisa cada um mandar uma sugestão não, manda várias. A gente vai fazer uma seleção, é isso.