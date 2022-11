Cristiano Ronaldo abre o jogo e revela como os filhos reagiram com a morte de um dos irmãos

16/11/2022 | 10:11



Cristiano Ronaldo é um grande nome entre tantos atletas que estão presentes para representarem seus devidos países na Copa do Mundo do Qatar, e antes mesmo de entrar na concentração para a disputa, o jogador de futebol deu uma entrevista para Piers Morgan e contou como foi difícil falar para os seus filhos que um dos bebês que eles estavam esperando acabou morrendo.

Caso você não lembre, Cristiano Ronaldo e sua atual esposa Giorgina Rodriguez, estavam esperando juntos um casal de gêmeos e um deles acabou morrendo. De acordo com o português, os seus outros filhos tinham se reunido animadamente para receber os pais e os novos irmãos, e ele teve que contar a triste notícia para eles.

- Gio chegou em casa e as crianças começaram a perguntar: cadê o outro bebê, cadê o outro bebê?.

O atleta admitiu que Eva e Mateo de cinco anos de idade, e Alana de apenas quatro anos de idade demoraram um pouco para processar a notícias. Mas que Cristiano Jr, de 12 anos de idade, ficou bem chateado.

- Os outros [mais novos] no começo, ao redor da mesa, começaram a perguntar: Mãe, onde está o outro bebê? ?e depois de uma semana, decidimos ser francos vamos ser honestos com as crianças, dissemos que Ángel, que é o nome dele, ele foi para o céu. As crianças entenderam, ainda hoje dizem: Papai, eu fiz isso por Ángel e apontam para o céu. O que eu mais gosto porque ele faz parte da vida deles. Não vou mentir para meus filhos, digo a verdade, o que foi um processo difícil.

Ronaldo deixou bem claro que apesar da perda ser um assunto muito difícil em sua casa, isso meio que acabou sendo um fator que uniu ainda mais ele e os filhos com a esposa.

- De certa forma, tornei-me mais pai, mais amigo deles; eles ficam mais próximos de mim, assim como eu também da Georgina. (...) Fiquei mais amigo do Gio. Claro que já tínhamos a cumplicidade, mas agora sinto mais amor por ela e pelos meus filhos e começo a ver a vida com uma perspectiva diferente. Os últimos seis meses foram os momentos mais difíceis da minha vida desde que meu pai morreu.