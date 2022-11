Procon faz alerta a consumidor sobre aliciamento por clínicas odontológicas

Da Redação



16/11/2022 | 09:58



O Procon Santo André tem atendido consumidores que foram prejudicados pela prática irregular de aliciamento por parte de algumas clínicas odontológicas na cidade. A maioria das vítimas é formada por idosos, que relatam abordagem em via pública com o objetivo de induzir os clientes a contratar serviços oferecidos pelos estabelecimentos.

A ação de aliciar consumidores no calçadão da Rua Coronel Oliveira Lima, próximo à estação de trem, e em frente às clínicas, é considerada infração prevista no Código de Ética Odontológica, além de ser uma prática abusiva em desconformidade com a Lei Consumerista.

"Os consumidores costumam realizar o pagamento do tratamento por meio do cartão de crédito ofertado pela própria clínica em parceria com as instituições financeiras, induzindo o consumidor ao erro, já que ele acredita estar celebrando ocontrato de pagamento direto com a clínica", aponta a diretora do Procon Santo André, Doroti Gomes Cavalini.

No momento em que o consumidor percebe que foi vítima de uma prática abusiva, retorna à clínica, dentro do prazo dos sete dias, para cancelar o contrato conforme artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, mas não consegue efetuar o cancelamento.

"Como o consumidor foi abordado fora do estabelecimento comercial para tratamento odontológico, acaba sendo induzido à contratação de cartão de crédito ou financiamento junto à instituição financeira, dentro de uma clínica odontológica", complementa Doroti.

O Procon Santo André recebe reclamações contra clínicas odontológicas em relação a falhas na prestação de serviços, implantes inadequados, confecção de prótese em desacordo, contratação de financiamento bancário e de cartão de crédito de maneira dissimulada no interior das clínicas –­ e em algumas situações sem um orçamento prévio do serviço a ser executado ­–, além de recusa de cancelamento dos contratos e a já citada abordagem em vias públicas.