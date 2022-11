Santo André promove oficinas sobre reúso de madeira

Da Redação



16/11/2022



Encontrar uma destinação a materiais que seriam descartados é o intuito do projeto "Era uma Vez", que promove oficinas de reúso de madeira. As inscrições serão abertas nesta quarta-feira (16) pelo site escoladeouro.com.br e se estendem até domingo (20). Serão disponibilizadas 12 vagas para cada oficina.

Caso haja número maior de inscritos, um sorteio vai ser realizado e a divulgação do resultado sai a partir da terça-feira seguinte (22). Serão duas oficinas com aulas teóricas e práticas. A primeira tem como objetivo promover noções básicas de criação de peças em madeira usando ferramentas manuais e técnicas de marchetaria e joalheria. Já a segunda oficina projeta ensinar noções básicas de marcenaria criativa explorando possibilidades de trabalhar com madeira em reuso.

Haverá ainda o encerramento das oficinas no dia 10 de dezembro, quando o Sebrae realizará uma aula sobre técnicas de venda para todos os alunos.