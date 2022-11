Charge - 16 de novembro de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



16/11/2022 | 09:36



O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), foi anunciado na tarde de ontem (14) para integrar a equipe de transição do futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Além dele, que ficará no grupo temático Cidades, outros quatro nomes do Grande ABC foram anunciados pelo vice-presidente eleito e coordernador da transição, Geraldo Alckmin (PSB).