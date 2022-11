Bolsonaristas fazem manifestações em vários pontos do País no feriado

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



16/11/2022 | 09:18



Um protesto em frente ao Tiro de Guerra de Santo André, na Vila Guiomar, reuniu na tarde de ontem (15) grupos de bolsonaristas que declararam não aceitar o resultado do segundo turno da eleição, que definiu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como novo presidente do País.

A manifestação dos apoiadores do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), pedia a anulação do pleito e o impeachment dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Os manifestantes defenderam intervenção militar por parte das Forças Armadas, que negou a possibilidade de fraude na eleição deste ano.

Vestidos de verde e amarelo e com bandeiras do Brasil, os participantes afirmaram que as cortes supremas, TSE e STF, prejudicaram o presidente Bolsonaro no processo eleitoral. "O STF e o TSE transformaram o Brasil em tirania. Foi por causa dessa turma que o Bolsonaro não foi reeleito. Precisamos agir antes que seja tarde demais, não vamos mais aceitar a roubalheira do PT", declarou Francisco Reis, 65 anos, que estava no protesto.

Os atos aconteceram em várias cidades do País, principalmente na frente de quartéis, mas o maior foi em Brasília, na Esplanada dos Ministérios. Em São Paulo, os manifestantes se concentraram na região do Parque Ibirapuera, na Zona Sul da Capital. Também houve protestos no Rio de Janeiro, Recife, Belém, Aracaju, Porto Alegre, Belo Horizonte, Vitória e Juiz de Fora, entre outras cidades.

Lula venceu as eleições com 50,9% dos votos, contra 49,1% do presidente Bolsonaro, que buscava a reeleição. O resultado foi validado pelo TSE. Os presidentes da Câmara Federal, Arthur Lira (PP), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), entre outras lideranças nacionais e internacionais, reconheceram e parabenizaram Lula pela vitória.

Ao final do segundo turno, o TCU (Tribunal de Contas da União) divulgou resultado de análise preliminar de 604 boletins de urnas e informou não terem sido encontradas divergências entre as informações.