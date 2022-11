Castelo de Ribeirão Pires recebe espetáculo musical

Lara Delon

Especial par o Diário



15/11/2022 | 18:57



O maestro e violonista Robson Miguel, reconhecido em vários países como Suíça, Espanha e Alemanha, fará um espetáculo musical com sua orquestra, formada por 101 integrantes, no Castelo de Robson Miguel, em Ribeirão Pires, no próximo sábado, às 15h. De acordo com o maestro, o espetáculo contará com apresentações de estilos musicais variados, como MPB (Música Popular Brasileira), trilhas sonoras de filmes clássicos e sucessos de bilheteria, ritmos orientais, jazz, composições próprias e gospel.

O espetáculo será baseado no 20º DVD de Robson, chamado Gratidão, que comemora os 50 anos de trabalho do maestro. Devido à pandemia da Covid-19, o show precisou ser adiado diversas vezes.

“A importância do espetáculo neste sábado é que a orquestra ficou parada por mais de dois anos, por conta da pandemia. Por isso, só conseguimos lançar esse DVD agora. Vamos lançar ele e depois já começar a gravar shows ao vivo. Depois, vamos para vários outros teatros de São Paulo”, disse Robson.

O maestro também conta que promoverá um tour pelo seu castelo antes do espetáculo começar, que possui 2.056 metros quadrados e contém senzalas, túneis, calabouços, passagens secretas, forcas, tronos, salão nobre e muito mais, dentro de quatro espaços que mostram a história de povos orientais-amarelos, arianos-brancos, afro-negros e ameríndios-vermelhos.

RELÍQUIA SACRA

O castelo também abriga uma das três relíquias sacras mais raras do mundo: a Bíblia de Zurique, que foi escrita na Suíça três anos antes da versão traduzida de Martinho Lutero, idealizador da Reforma Protestante.

“Comemorando meus 50 anos de carreira, eu vou deixar o espaço para as pessoas verem e tirarem fotos da Bíblia. Ela está muito bem conservada. A capa dela é feita de couro de javali e placas de madeira, e tinha 13 rubis e dois diamantes nela, pesando quase 10 quilos”, afirma o maestro. Para realizar o tour e observar a Bíblia, é preciso chegar com uma hora de antecedência no local.

GERAÇÕES

Robson ainda afirma que a orquestra está cansada da mesmice e gosta de atrair o público por meio da diversão e músicas reconhecidas entre todas as gerações. “Nossa orquestra tem espírito jovem, é bem brasileira, bem alegre, feliz. Por isso eu falo que o show sai de toda a monotonia de orquestras que só tocam Beethoven, Bach. Nós tocamos de tudo e interagimos muito com todo o público”, conclui o maestro. O espetáculo da Orquestra e Coro do Castelo de Robson Miguel tem duração média de 1h15 e custa R$ 100. Para solicitar o ingresso, basta entrar em contato com Rute Helena Miguel, pelo telefone (11) 94779-4389.