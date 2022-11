Melody se pronuncia sobre polêmica de Ana Castela: - Eu acho que isso foi meio desmerecer meu feat com ela

15/11/2022 | 15:10



Segundo informações do jornal Metrópoles, Ana Castela se envolveu em polêmicas após jornalistas presentes no festival Caldas Country afirmarem que a dona do hit Pipoco tratou Melody com desdém quando foi questionada se faria outra parceria com ela, ao afirmar que só aceitaria em caso de um pedido, mas está com outras prioridades no momento.

Em resposta, a cantora de 15 anos de idade gravou um pronunciamento em vídeo e enviou ao veículo.

- Eu acho que isso foi meio desmerecer meu feat com ela. Querendo ou não, acho que fui uma peça-chave sim, tanto que vesti muito a camisa, divulguei bastante na época. Quando lançou, eu estava em alta por causa daquele rolo com a Anitta. Até então eu não conhecia Ana Castela, passei a conhecer por um amigo do meu pai que disse que o nosso feat seria demais.

A jovem artista ainda afirmou que não poder opinar sobre a humildade da colega.

- Achei que ela canta muito, gostei dessa pegada boiadeira, achei uma coisa diferente, enfim, mas sobre ela ter sido desumilde, aí vai de cada um, vai dela, eu posso falar que eu não sou desumilde com ninguém e vou ser assim até o resto da minha vida. A humildade vem em primeiro lugar, se ela foi [desumilde], aé já é com ela, é da pessoa dela.

Em um pronunciamento feito por Ana Castela nas redes sociais na última segunda-feira, dia 14, a artista declarou:

- Eu falei assim: Ah, gente, eu e ela foi só uma participação, mas se ela quiser gravar uma música comigo, eu tô aqui. Mas esse povo sabe deixar a gente chateado, esquece que a gente é humano.