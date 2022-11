Filippi e mais 4 da região vão integrar a equipe de transição

Artur Rodrigues



15/11/2022 | 13:42



O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), foi anunciado na tarde de ontem para integrar a equipe de transição do futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Além dele, que ficará no grupo temático Cidades, outros quatro nomes do Grande ABC foram anunciados pelo vice-presidente eleito e coordernador da transição, Geraldo Alckmin (PSB).

O ex-secretário de Esportes de São Bernardo e ex-vereador José Luís Ferrarezi integrará o grupo de Esporte ao lado de Marta Sobral, ex-jogadora de basquete e ex-secretária de Esportes em Santo André no governo de Carlos Grana (PT) de 2013 a 2016 e candidata a deputada estadual não eleita. O advogado e presidente da comissão de direitos humanos da OAB de São Bernardo, Ariel de Castro Alves, ficará no segmento da Infância, que é um subgrupo dentro da equipe de Direitos Humanos. Ariel foi presidente da Fundação Criança de São Bernardo. Por fim, a pesquisadora da UFABC (Universidade Federal do ABC) e integrante da União dos Moradores de Heliópolis, Sabrina Santos, atuará no segmento de Juventude.

Na última sexta-feira, a ex-secretária de Administração e Modernização Administrativa de Santo André e ex-ministra Miriam Belchior foi chamada para integrar o grupo de Infraestrutura. Miriam esteve à frente da secretaria entre 1997 e 2000 e chefiou no governo Dilma Rousseff (PT), entre 2011 e 2015, o extinto Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – pasta que pode ser retomada com Lula –, seguindo posteriormente para a presidência da Caixa.

“É uma honra e uma alegria muito grande poder contribuir com o presidente Lula na reconstrução do Brasil”, disse.

Tesoureiro da campanha de Dilma em 2010 e ex-secretário de Saúde da gestão de Fernando Haddad (PT) na prefeitura de São Paulo, Filippi discutirá em Cidades políticas públicas para melhorar relacionamento do governo federal com os municípios, bem como propostas para a redução do deficit habitacional no País.

"O relacionamento com os municípios era algo muito presente nos governos do presidente Lula, com o Ministério das Cidades, e que se perdeu nos últimos quatro anos. Vamos retomar o diálogo, com sugestões de melhoria nesta relação para que o Brasil volte a colher bons frutos como nação”, declarou ontem o prefeito de Diadema.

CONSÓRCIO

Segundo informações obtidas pelo Diário, José de Filippi é um nome forte para ser o próximo presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, atualmente comandado pelo prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), que já foi reeleito.

Filippi está em seu quarto mandato como prefeito de Diadema e poderá assujmir o Consórcio pela segunda vez. Ele foi vice-presidente em 2002, na gestão de Luiz Olinto Tortorello, prefeito de São Caetano à época, e presidente no ano seguinte.