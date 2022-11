Tom Brady apaga foto com Gisele Bündchen após modelo ser flagrada acompanhada de outro homem

15/11/2022 | 13:11



Eita! Como você viu, o lutador de jiu-jitsu Joaquim Lopes foi apontado como o novo pretendente de Gisele Bündchen. Intensificando os rumores, a modelo foi flagrada curtindo um passeio e jantar na Costa Rica ao lado do professor. Eles ainda estavam acompanhados de Jordan - co-treinador do atleta - e dos dois filhos da famosa, Benjamin e Vivian.

No entanto, fontes informaram ao Page Six que os boatos de que Gisele e Joaquim estariam namorando são totalmente falsos e que o relacionamento da dupla é estritamente platônico e profissional.

- Joaquim e seus dois irmãos instruíram Gisele e as crianças em artes marciais no último ano e meio.

Um segundo informante acrescentou:

- Jordan e Joaquim viajam com a família quando estão fora da cidade porque as crianças são educadas em casa.

E parece que Tom Brady não gostou nem um pouco de ver os cliques da ex-esposa com outro homem. O jogador de futebol trocou a foto de capa de sua conta no Twitter - em que aparecia ao lado dos três filhos e Gisele - para um registro sozinho em campo com o uniforme do Tampa Bay Buccaneers. A mudança teria acontecido não muito tempo de vazarem as imagens da modelo com o lutador de jiu-jitsu.