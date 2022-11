Hailey Bieber curte show de Harry Styles ao lado de Kylie e Kendall Jenner

15/11/2022 | 13:11



Olha o Harry Styles botando todo mundo para dançar! Hailey Bieber curtiu um show do cantor ao lado de Kylie e Kendall Jenner - e as três parecem ter se divertido bastante!

A web foi à loucura com vídeos das três aproveitando a noite juntinhas se espalhando pelas redes sociais. As famosas mergulharam na vibe das músicas, cantando todas elas e deixando o corpo se mover no ritmo da melodia.