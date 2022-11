Deolane e Ruivinha de Marte discutem após Prova de Fogo; confira tudo o que rolou nesta madrugada em A Fazenda 14

15/11/2022 | 12:11



A Prova de Fogo deixou os peões de A Fazenda 14 com os nervos aflorados! Durante a madrugada desta terça-feira, dia 15, os participantes dos grupos A e B ficaram incomodados com tudo o que aconteceu e rasgaram o verbo. Logo após a dinâmica, Deolane já direcionou algumas palavras à Ruivinha de Marte.

- Essa Ruivinha é mais falsa que tudo também, misericórdia. Ô menina que dá o bote e esconde a unha. Manipulável ao extremo, personalidade zero.

Ao que a cantora interrompeu:

- Eu sei xingar que nem você.

- Eu prefiro ter personalidade do que deixar as pessoas mandarem, respondeu Deolane.

Já dentro da casa, a advogada disparou:

- Ninguém fala nada, tudo cara de cachorro abandonado. Tenho paciência não, viu. Eu sou ser má sempre, porque olha...

Pelé MilFlows demonstrou preocupação com o filho pequeno, caso ele decida assistir ao pai participando da dinâmica no futuro.

- Eu não queria que o meu filho daqui a dez anos entrasse na internet e visse esse momento

O músico declarou pensar que a existência de um grupo A e um grupo B pode estar fazendo sucesso com o público do reality.

- Eu acho que esse bagulho de time está muto forte lá fora. Querendo ou não a gente criou uma nova dinâmica.

E ainda frisou que tem o direito de se incomodar com as palavras que ouve no confinamento.

- Da mesma forma que outras pessoas sentiram coisas, eu também tenho toda a liberdade de sentir. Tanto que eu não fico na piscina, só fico se vocês estiverem ali que eu me sinto mais à vontade.