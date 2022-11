450 mil pessoas devem viajar a Bariloche no verão

Redação

Do Rota de Férias



15/11/2022 | 11:55



Queridinha dos brasileiros, a Argentina deve receber muitos viajantes nos próximos meses, principalmente durante as celebrações de fim de ano. A expectativa é de que 450 mil pessoas visitem a cidade de Bariloche no verão, de acordo com a Emprotur, entidade de fomento ao turismo do destino.

Bariloche no verão

Com roteiros terrestres e diversas praias às margens dos lagos, Bariloche é conhecida como a capital argentina do turismo de aventura, se destacando ainda quando o assunto é ecoturismo. De acordo com o secretário de turismo local, Gastón Burlon, é esperado que a temporada seja a melhor dos últimos anos, até mesmo que a anterior à pandemia do coronavírus.

“Apesar de Bariloche ser famosa pelo inverno e pelos passeios de neve, o verão reserva inúmeras possibilidades para os visitantes, incluindo atividades envolvendo água, caminhadas na natureza, mountain bike e outros passatempos do turismo de aventura”, destaca Burlon. Com a flexibilização das restrições para a entrada na Argentina e o aumento da procura por viagens, esperamos que a temporada seja de sucesso”, completa.

Entre as atrações para o verão barilochense, existem possibilidades de aventura, como kitesurf e navegação no lago Nahuel Huapi; mountain bike no Parque Nacional Nahuel Huapi; parapente no Cerro Otto; pesca esportiva; stand up paddle nos lagos Nahuel Huapi, Gutiérrez e Moreno; e stand up rafting no rio Lamay.

No Cerro Runge, também é possível praticar caminhadas, percorrer cânions, se aventurar em rapel, tirolesa, saltos de rampas, trampolins naturais e até nadar.

Para aqueles que preferem passeios de contemplação à natureza, Bariloche abriga o Cerro Campanario, um mirante que permite contemplar a vista do lago Nahuel Huapi. O lugar está entre os oito com as vistas mais bonitas do mundo, segundo a National Geographic.

PLANEJE SUA VIAGEM

Na hora de planejar uma viagem para curtir Bariloche no verão, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.