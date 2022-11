Xuxa Meneghel é alvo de críticas por mimar cachorrinha e rebate: Comentários idiotas

15/11/2022 | 11:10



Após mostrar o closet lotado da cachorrinha Doralice, Xuxa Meneghel virou alvo de críticas nas redes sociais. Mas, não pense que a apresentadora deixou tudo por isso mesmo. Não muito tempo depois, ela voltou ao Instagram para rebater os comentários e dizer que também usa seu dinheiro para doar para instituições de caridade.

Para as pessoas que me perguntam: por que dar tudo pra um cachorro, tendo tanta criança precisando no mundo?. Vamos lá: eu gastei por 29 anos R$ 1,8 milhão anualmente para manter 350 crianças, e mesmo assim ouço isso até hoje. Vou tentar explicar para vocês. Eu mimei minha filha e todos os meus filhos de pelo, e não vou admitir pessoas que nunca fizeram nada por ninguém na vida falarem que eu gasto muito com os meus bichos. Hoje, minha filha de pelo Dana fez um exame que custou mais de R$ 5 mil (está com câncer). Por vocês que fizeram esses comentários idiotas, eu deveria deixar minha cachorra morrer em vez de gastar com ela.

E continua:

Faremos o seguinte: todos que pensam assim, peguem uma criança e dêem comida, escola, assistência familiar por 29 anos, e depois disso venham falar do meu amor pelos meus filhos de pelos. E, sim, ela [Doralice] dorme comigo e tem tudo que eu posso dar para ela, principalmente amor.