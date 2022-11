Fátima Bernardes testa positivo para Covid-19

15/11/2022 | 10:10



Fátima Bernardes usou as redes sociais para confirmar a informação de que testou positivo para Covid-19. Segundo a apresentadora do The Voice Brasil, ela está fazendo o isolamento em Recife ao lado do amado, Túlio Gadêlha.

Na legenda da publicação, ela escreveu:

Dessa nova variante, não escapei: pela primeira vez testei positivo pra Covid. Estou em Recife com meu amor Túlio Gadêlha enfrentando o isolamento.

Vale lembrar que nesta terça-feira, dia 15, estreia a nova temporada de The Voice, dessa vez, sob o comando da apresentadora.