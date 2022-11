Atacante Fessin não veste mais camisa da Ponte Preta e vai para Coreia do Sul

14/11/2022 | 21:04



O meia-atacante Fessin vai atuar na Coreia do Sul em 2023 e não vestirá mais a camisa da Ponte Preta. Um dos destaques da time na Série B deste ano, o atleta encerrou o contrato de empréstimo com o clube e não será mais jogador também do Corinthians, que era detentor do seu passe.

Fessin sofreu contusão no final da Série B e voltou recentemente aos treinos com bola. Ele disputou 66 jogos na temporada pela Ponte Preta e fez oito gols, além de ter contribuído com duas assistências.

O treinador Hélio dos Anjos tinha o atleta como uma peça de confiança no elenco. Fessin ficou marcado na história da Ponte Preta pelo gol da vitória por 1 a 0 no dérbi contra o Guarani, no estádio Moisés Lucarelli.

Na próxima temporada, a Ponte Preta terá calendário cheio com a disputa do Paulista A2 logo no começo do ano com a obrigação de voltar à elite estadual, depois a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro.