Em reformulação, São Paulo anuncia saída de Éder, Colorado e Marcos Guilherme

14/11/2022 | 20:53



O São Paulo comunicou que os atacantes Eder e Marcos Guilherme, e o volante Andrés Colorado, não vão permanecer no clube para a próxima temporada. O comunicado foi feito no começo da tarde desta segunda-feira, 14, um dia depois do fim da temporada do futebol nacional. O contrato dos três jogadores se encerram no final deste ano, e a cúpula tricolor optou por não renovar o vínculo com o trio.

Eder chegou ao clube no ano passado, vindo do futebol chinês, e fez parte do elenco campeão Paulista sob a gestão do argentino Hernán Crespo. Com Rogério Ceni, o atacante passou a ter mais chances. Começou a temporada como titular ao lado de Calleri, e costumava ser escalado entre os 11 iniciais no torneio estadual. Mas, durante a temporada, perdeu espaço e deu lugar a Luciano. Aos 36 anos, Eder se despede do São Paulo com 75 partidas e 11 gols.

Já Andrés Colorado foi um pedido do próprio Rogério Ceni. O meio-campista colombiano, de alta estatura. chegou ao Morumbi por empréstimo do Cortuluá, da Colômbia. O volante não conseguiu se firmar como titular durante o ano e acabou sofrendo com lesões e com a forte concorrência no setor. Ao todo, fez 17 partidas e não chegou a balançar as redes pelo São Paulo.

Marcos Guilherme também chegou ao São Paulo este ano, no meio da temporada. Depois da saída de Marquinhos, para o Arsenal, a equipe ficou sem um velocista e decidiu apostar no atacante, que já tinha sido jogador do tricolor entre 2017 e 2018. Nesta segunda passagem, porém, o jogador pouco conseguiu ajudar. Em 17 partidas, fez apenas um gol, anotado na goleada contra o Goiás por 4 a 0, pela última partida do Campeonato Brasileiro.

"O São Paulo agradece aos atletas pelos serviços prestados com comprometimento e dedicação e estima sucesso na sequência das carreiras". anunciou o clube por meio de nota.

MIRANDA SE DESPEDE

Outro jogador que já anunciou a sua despedida do Morumbi foi Miranda. O experiente zagueiro sofria de uma lesão no joelho e não estava disponível para ser escalado nos jogos. Também com contrato até o final do ano, o jogador usou as redes sociais na semana passada para confirmar o fim da sua segunda passagem pelo São Paulo.

Nesta segunda, Miranda se despediu dos colegas e funcionários do clube. "O São Paulo faz parte da minha história e da minha família. O São Paulo é parte da minha vida e estarei sempre na torcida", disse o zagueiro, emocionado.

Além de Campeão Paulista de 2021, Miranda também conquistou o tricampeonato brasileiro, entre 2006 e 2008, com a camisa tricolor.