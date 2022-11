Alexandre Pato confirma saída do Orlando City: 'Ficará no meu coração'

14/11/2022 | 20:13



Acabou a história de Alexandre Pato no Orlando City. O atacante, de 33 anos, comunicou a decisão através de suas redes sociais. Com isso, está livre no mercado e com possibilidade de voltar ao futebol brasileiro na próxima temporada.

"Uma história que irá ficar para sempre no meu coração! Obrigado a todos que estiveram comigo nessa caminhada e a vocês torcedores desse time tão especial! Desejo muito sucesso para você Orlando City estarei sempre na torcida. Obrigado por tudo", escreveu Alexandre Pato.

O atacante esteve em campo pelo clube dos Estados Unidos em 32 oportunidades e marcou apenas quatro gols. A expectativa é que ele defina o seu próximo passo no futebol após a Copa do Mundo. Uma possível aposentadoria não está descartada.

Alexandre Pato iniciou a carreira no Internacional em 2006, quando conquistou, junto com o clube, o Mundial de Clubes. Apareceu como grande promessa do futebol brasileiro e chegou a se transferir para o Milan.

No time italiano, viu seu futebol cair de produção, tanto que nunca disputou uma Copa do Mundo. Tentou se reerguer no Corinthians, mas ficou marcado por um pênalti cobrado por cavadinha e defendido por Dida. Foi se recuperar no São Paulo, onde teve grandes atuações até se transferir para o Chelsea.

Passou sem brilho pelo time inglês e rodou por Villarreal-ESP, Tianjin Tianhai-CHI e pelo próprio São Paulo, entre os anos de 2019 e 2020, mas sem muito sucesso. No Orlando City, optou por ficar mais próximo da família, mas ainda sem jogar futebol de outrora.

Sem clube, tem seu nome novamente cogitado no futebol brasileiro. O Fluminense seria um dos interessados em sua contratação, mas até o momento nada de proposta oficial.