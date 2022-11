Esposa de Zé Neto rebate informação de que o marido está internado

14/11/2022 | 19:10



Natália Toscano, esposa de de Zé Neto, da dupla com Cristiano, foi até as redes sociais, nesta segunda-feira dia 14, e rebateu as notícias de que seu marido teria sido internado.

Zé Neto testou positivo para Covid-19 e, segundo informações do colunista Erlan Bastos, o sertanejo teria dado entrada em um hospital no Interior de São Paulo. Porém, Natalia esclareceu o assunto e relatou que o marido foi até o hospital apenas para fazer exames e que segue isolado e repousando em casa:

- Ele foi sim no hospital hoje de manhã, mas foi para realizar os exames, uma tomografia, exame de sangue, tudo certinho para ver como está, tomar a medicação certa. Ele já esta em casa, está com a saturação boa, pressão boa. Tem que fazer repouso e tomar muita agua. Realmente foi no hospital, mas não está internado.

Natalia ainda falou que ela e os filhos, ao contrario do marido, testaram negativo para Covid