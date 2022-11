Fátima Bernardes diz que está fazendo aulas de canto para o 'The Voice'

14/11/2022 | 15:37



Prestes a estrear no comando do The Voice Brasil, Fátima Bernardes revelou que está fazendo até aulas de canto para se preparar para apresentar o reality musical.

A 11ª temporada do programa começa nesta terça-feira, 15, na TV Globo, e como parte da divulgação, a jornalista concedeu uma entrevista ao Fantástico, exibida na noite deste domingo, 13.

Durante a conversa, a apresentadora Poliana Abritta brincou: "Você mesma já falou que gosta de desafios. Eu acho que se você encarar um desafio, o público vai virar a cadeira".

"Não, mas eu estou fazendo aula de canto. Não para cantar. Eu estou fazendo aula de.... Eu gosto mais de dizer 'encontros musicais'. Eu vou lá e converso e tiro dúvidas e levo pedaços que eu já vi do The Voice ou coisas que os técnicos falam e que são termos que não são do meu dia a dia", respondeu Fátima.

A jornalista também falou sobre suas razões para sair do Encontro, que comandava há dez anos, para apresentar a competição musical.

"Neste momento da minha vida, eu queria muito isso: lidar com os sonhos, com pessoas que acreditam que tem esperança, que se renovam, porque cada uma delas, assim como para mim está sendo uma renovação, uma transformação, para elas também, não é? Todo mundo que chegou até ali ganhou, se projetou", disse.