Margot Robbie anuncia que Disney não vai mais produzir spin-off de Piratas do Caribe

14/11/2022 | 15:10



Notícia triste para os fãs de Piratas do Caribe. Em entrevista a Vanity Fair, Margot Robbie jogou um balde de água fria em quem estava esperando o reboot da saga, que traria a própria atriz como protagonista.

De acordo com a estrela, a Disney não quer mais levar a produção para a frente:

Nós tivemos essa ideia que estávamos desenvolvendo já há algum tempo, há um bom tempo, de ter uma versão mais feminina da história ?que não teria só mulheres protagonistas, mas um tipo diferente de história. Eu achei que seria muito legal. Mas me parece que a Disney não quer mais fazer isso.

A declaração de Margot pegou a todos de surpresa, já que o produtor da franquia, Jerry Bruckheimer, disse, em maio deste ano para o The Times, que havia confirmado duas produções da saga, sendo um spin-off feminino, com a interprete de Arlequina e um reboot:

Sim, estamos falando com Margot Robbie. Temos dois roteiros de Piratas do Caribe em desenvolvimento ?um com ela, um sem ela. Johnny Depp não deve voltar, pelo menos não há nenhum plano para ele nesse momento. Mas o futuro ainda há de ser decidido